Ирина Каск добилась очередного судебного решения в пользу предпринимателя

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Ирине Каск с просьбой содействовать в продлении срока действия договора аренды земельного участка обратился руководитель одного из предприятий города Нягани.
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