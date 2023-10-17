Юный гений из России победил на Международном конкурсе пианистов

Надежда Белугина

Ну. и мужики пошли! Даже детям хорошего слова не могут сказать. Погрязли в сплетнях - о ком бы гадость сказать. Всезнайки. Отличный парень, труженик. Если бы заели, он бы первые места не брал. Успехов ему. А у Вас есть такой сын?