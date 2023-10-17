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Юный гений из России победил на Международном конкурсе пианистов

Юный гений из России победил на Международном конкурсе пианистов

Елисею Мысину всего 12 лет фото: Социальные сетиЕлисей Мысин, пианист и юный гений из России, выиграл Первую премию и Приз зрительских симпатий на Международном конкурсе пианистов имени Шопена, который проходит в США среди музыкантов от 16 до 22 лет.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Очень рада за талантливого мальчика из нашего Ставропольского региона
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23 час.
Сергей Дмитриев
...Это его &quot;заели&quot; лавры китайского вундеркинда, который тоже гениально играет на пианино. ИмХо.
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21 час.
Надежда Белугина
Ну. и мужики пошли! Даже детям хорошего слова не могут сказать. Погрязли в сплетнях -  о ком бы гадость сказать. Всезнайки. Отличный парень, труженик. Если бы заели, он бы первые места не брал. Успехов ему.  А у Вас есть такой сын?
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