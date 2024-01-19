Кандидат в президенты США Хейли в случае победы пообещала помиловать Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли объявила, что в случае победы на предстоящих выборах в Соединенных Штатах помилует американского экс-президента Дональда Трампа, если того признают виновным.