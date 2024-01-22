УНН: в Киеве арестован Роман Гринкевич по делу о закупке одежды для ВСУ

Печерский районный суд Киева постановил арестовать Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве при госзакупках обмундирования для ВСУ, с возможностью залога в размере 500 миллионов гривен (18 миллионов долларов).
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