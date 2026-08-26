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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Чепурин: «Глушенков – сытый кот. Если подбирать лицо этому «Зениту», то он идеально подходит»

Экс-голкипер « Эгриси », ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин высказался о матче « Спартака » против « Зенита ».

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