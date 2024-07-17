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Русская весна

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Конвейер Зеленского: медкомиссия в ВСУ за 5–7 минут (ВИДЕО)

Конвейер Зеленского: медкомиссия в ВСУ за 5–7 минут (ВИДЕО)

Медкомиссия для отловленных на улицах украинских мужчин занимает сегодня в среднем 5–7 минут, после чего их признают годными для службы в ВСУ.

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