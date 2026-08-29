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Иркутск Сегодня

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Шесть туристических маршрутов закрыли на КБЖД из-за медведей

В Прибайкальском национальном парке в кластере «КБЖД и Олхинское плато» закрыты шесть туристических маршрутов из-за участившихся встреч с медведями.

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