Преподавательский состав Высшей школы экономики давно требует тщательной зачистки, учитывая количество русофобов и извращенцев.
ВШЭ избавляется от русофобской клоаки
Комментарии
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ВК
Вадим Ксенофонтов
Беда в том, что президент РФ неоднократно признавался, что он сам есть либерал и полностью доверяет либеральному экономическому блоку типа набиуллиных, силуановых, фурсенковых и т.п. Не случайно же котяра мяу там процветал. От олигархии не стоит ждать чего - то для России, если понимать Россию, как народ. При Путине Россия существует только для ОЛИГАРХИИ.
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4 час.
Игорь Кузнецов
Хоть что-то начали понимать, "будем надеяться, что это всего лишь небольшая разминка и основная кадровая революция еще впереди", посмотрим...
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3 час.
Александр Салтановский
Гадючник!
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3 час.
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