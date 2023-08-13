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ВШЭ избавляется от русофобской клоаки

ВШЭ избавляется от русофобской клоаки

Преподавательский состав Высшей школы экономики давно требует тщательной зачистки, учитывая количество русофобов и извращенцев.

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Комментарии
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ВК
Вадим Ксенофонтов
Беда в том, что президент РФ неоднократно признавался, что он сам есть либерал и полностью доверяет либеральному экономическому блоку типа набиуллиных, силуановых, фурсенковых и т.п. Не случайно же котяра мяу там процветал. От олигархии не стоит ждать чего - то для России, если понимать Россию, как народ. При Путине Россия существует только для ОЛИГАРХИИ.
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