Горячие головы и богатая культура: откуда пошло казачество и в чём его особенности В папахе, с шашкой и обязательно на коне — образ казака давно сложился в сознании многих людей.
Кто такие казаки.
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Горячие головы и богатая культура: откуда пошло казачество и в чём его особенности В папахе, с шашкой и обязательно на коне — образ казака давно сложился в сознании многих людей.
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