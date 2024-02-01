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Кто такие казаки.

Кто такие казаки.

 Горячие головы и богатая культура: откуда пошло казачество и в чём его особенности В папахе, с шашкой и обязательно на коне — образ казака давно сложился в сознании многих людей.

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