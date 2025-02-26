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Царьград

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"Так, ребята, ну… без волшебного пенделя вам не проснуться": Откровенно о визите Макрона в США

"Так, ребята, ну… без волшебного пенделя вам не проснуться": Откровенно о визите Макрона в США

Политолог откровенно высказался о визите президента Франции Эммануэля Макрона в США. Он расшифровал язык тела французского лидера, а заодно раскрыл главный месседж от Трампа: "Так, ребята, ну… без волшебного пенделя вам не проснуться".

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