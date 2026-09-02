О французах

Людовик XV, правивший с 1743 по 1774 г., не скрывал своего враждебного отношения к России. Екатерину II при дворе Людовика считали «зaклятым вpaгoм Франции», и в течение полутора десятилетий надеялись, что она будет свергнута.
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