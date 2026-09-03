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Новые российские «Кукурузники» Ан-2 полетят на Дальний Восток: модернизированные бипланы получат новую авионику, двигатель и корпуса

Новые российские «Кукурузники» Ан-2 полетят на Дальний Восток: модернизированные бипланы получат новую авионику, двигатель и корпуса

Таких самолетов будут выпускать минимум 6-8 в год Дальний Восток с 2027 года планируют ежегодно обеспечивать шестью-восемью ремоторизированными самолетами Ан-2.

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