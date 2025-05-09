Что надо знать о работе метро в Петербурге на эту минуту: Станция «Невский проспект» (вестибюль 1, выход на Михайловскую улицу) с 7 утра закрыта на выход, работает только на вход.
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Что надо знать о работе метро в Петербурге на эту минуту: Станция «Невский проспект» (вестибюль 1, выход на Михайловскую улицу) с 7 утра закрыта на выход, работает только на вход.