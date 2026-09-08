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МОСИНФОРМ

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Новый сезон проекта «Спортивные выходные» начнется 12 сентября

Новый сезон проекта «Спортивные выходные» начнется 12 сентября

Проект «Спортивные выходные» откроет новый сезон 12 сентября. С наступлением осени занятия переместятся с открытых площадок в помещения.

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