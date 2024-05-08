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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» не уступает «Баварии» 9 матчей: 7 побед, 2 ничьих с 2012 года

Команда Томаса Тухеля в полуфинале Лиги чемпионов сыграла с мадридцами вничью (2:2) и уступила (1:2).

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