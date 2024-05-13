«Приходится напоминать Лаврову, что он не министр обороны», или Как дипломатия РФ за несколько лет изменилась до неузнаваемости

За последние десятилетия российская дипломатия трансформировалась до неузнаваемости. В начале нулевых и даже 2010-х годов трудно было представить, что Россия станет настолько рьяно отстаивать собственные интересы в международной политической игре.
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