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«Приходится напоминать Лаврову, что он не министр обороны», или Как дипломатия РФ за несколько лет изменилась до неузнаваемости

«Приходится напоминать Лаврову, что он не министр обороны», или Как дипломатия РФ за несколько лет изменилась до неузнаваемости

За последние десятилетия российская дипломатия трансформировалась до неузнаваемости. В начале нулевых и даже 2010-х годов трудно было представить, что Россия станет настолько рьяно отстаивать собственные интересы в международной политической игре.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Лавров - молодец!
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2 час.
Иринушка
Западникам до нашего Лаврова, как шавке до слона.
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9 мин.
И
Иринушка
Кукол, ядерную войну начать легко. Только потом споров не будет, спорить будет некому.
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8 мин.

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