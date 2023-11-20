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Губерниев о Кубке МЛКБ: «С учетом политической повестки эти старты жизненно необходимы российско‑белорусскому биатлону, чтобы мы доказывали жизнеспособность»

18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с участием россиян и белорусов.

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