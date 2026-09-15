Xiaomi представила умный водонагреватель с КПД 107% и мгновенной горячей водой

Он стоит всего 430 долларов Xiaomi запустила продажи в Китае Mijia Smart Gas Water Heater 2 — умного газового водонагревателя c производительностью 16 л горячей воды в минуту.
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