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Мировое обозрение

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«Не заинтересована в завоевании мира»: Стивен Сигал объяснил своё отношение к России

«Не заинтересована в завоевании мира»: Стивен Сигал объяснил своё отношение к России

Стивен Сигал, спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актёр и режиссёр, вновь оказался в центре внимания — на этот раз с заявлением о том, что Россия не стремится к завоеванию других стран.

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