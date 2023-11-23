Глава ФИФА Инфантино осудил беспорядки перед матчем Бразилия - Аргентина

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осудил в своих соцсетях беспорядки, которые случились на стадионе "Маракана" перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу 2026 года между Бразилией и Аргентиной.
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