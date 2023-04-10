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11 апреля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области

11 апреля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области

11 апреля – 101 день года, до Нового года осталось 264 дня. Всю информацию о праздниках, которые отмечают сегодня, и о том, что значимого происходило 6 февраля в разные года в России и в Тульской области, читайте в тексте Тульской службы новостей.

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