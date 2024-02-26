Частиц пыли и сажи стало слишком много в воздухе Читы

Частицы пыли и сажи зафиксировали в атмосфере Читы в превышенном от нормы количестве 23 февраля.Специалисты гидрометцентра, занимающиеся мониторингом состояния атмосферы, в пробах воздуха выявили превышение концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 и РМ10 в 1,7 и 2,3 раза соответственно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии