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Царьград

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Частиц пыли и сажи стало слишком много в воздухе Читы

Частиц пыли и сажи стало слишком много в воздухе Читы

Частицы пыли и сажи зафиксировали в атмосфере Читы в превышенном от нормы количестве 23 февраля.Специалисты гидрометцентра, занимающиеся мониторингом состояния атмосферы, в пробах воздуха выявили превышение концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 и РМ10 в 1,7 и 2,3 раза соответственно.

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