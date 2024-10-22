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Строительство трамвая в Завокзальном переулке может стать частью проекта по строительству дублера проспекта Космонавтов

Строительство трамвая в Завокзальном переулке может стать частью проекта по строительству дублера проспекта Космонавтов

Власти Челябинской области продолжают работу по реализации проекта по строительству дублера проспекта Космонавтов, который предусматривает прокладку трамвайной линии через переулок Завокзальный из полимера.

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