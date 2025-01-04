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Винисиуса могут дисквалифицировать на 2-4 матча. Вингера «Реала» удалили в игре с «Валенсией» за толчок вратаря Димитриевски сзади в голову

В пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Реала» был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

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