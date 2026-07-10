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Шпилевая о работе тренером: «Сначала не хотела, говорила, что не люблю детей. Но поняла, что не смогу выйти из фигурного катания»

Фигуристка Анастасия Шпилевая рассказала о том, как стала тренером. – Почему ты решила работать тренером? – Я не хотела быть тренером, когда сама каталась.

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