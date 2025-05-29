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Беспилотники ВСУ пытаются долететь до Москвы через другой российский регион

Беспилотники ВСУ пытаются долететь до Москвы через другой российский регион

Вооруженные силы Украины продолжают пытаться атаковать Москву. Украинские беспилотники сбивают над Рязанью и областью — через этот регион дроны пытаются долететь до столицы, сообщает Telegram-канал Shot.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Много беспилотников запускают мигранты с территории России. Полицаев замеченных в помощи мигрантам судить как предателей Родины.
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13 час.
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