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Газета.ру

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Экс-директору Popcorn Books Протопопову вменяют создание списков ЛГБТ-литературы

Экс-директору Popcorn Books Протопопову вменяют создание списков ЛГБТ-литературы

Бывшему директору издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопову, обвиняемому в вовлечении в деятельность экстремистской организации и участии в ней, вменяют создание внутренней классификации издаваемой литературы с разделением на "красный" и "желтый" списки.

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