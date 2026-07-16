Экс-директору Popcorn Books Протопопову вменяют создание списков ЛГБТ-литературы

Бывшему директору издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопову, обвиняемому в вовлечении в деятельность экстремистской организации и участии в ней, вменяют создание внутренней классификации издаваемой литературы с разделением на "красный" и "желтый" списки.
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