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Азаренко с разгромной победы стартовала на турнире в Гвадалахаре

Азаренко с разгромной победы стартовала на турнире в Гвадалахаре

Виктория Азаренко на турнире в Гвадалахаре разгромила Робин Монтгомери. В Гвадалахаре завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Виктория Азаренко встречалась с Робин Монтгомери.

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