Банк ВТБ увеличил ставку по накопительному счету «ВТБ-счет»

По накопительному счету «ВТБ-счет» на 1 п. п. увеличилась приветственная надбавка. Теперь доходность накопительного счета в первые 3 месяца составляет 16% и действует при условии отсутствия у клиента накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 90 дней составлял не более 1 000 рублей, а также при наличии в расчетном периоде минимального остатка до 1 000 000 рублей.