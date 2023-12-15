Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Че за херня?В Думе предложили...
  • Vitaly Arkhipov
    Может Греф и не врет, ведь у наших банков идет конкуренция по размеру ЖАДНОСТИ.Они быстрее сдохнут, чем откажутся от ...«Мы не жадные, но...
  • Вадим Кузнецов
    "И в полночь ваши денежки заройте в землю - где? И в полночь ваши денежки вложите в этот банк..."Раскрыты способы ...

Банк ВТБ увеличил ставку по накопительному счету «ВТБ-счет»

По накопительному счету «ВТБ-счет» на 1 п. п. увеличилась приветственная надбавка. Теперь доходность накопительного счета в первые 3 месяца составляет 16% и действует при условии отсутствия у клиента накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 90 дней составлял не более 1 000 рублей, а также при наличии в расчетном периоде минимального остатка до 1 000 000 рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх