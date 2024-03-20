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Рогов объяснил необходимость присутствия французских войск на Украине для Зеленского

Рогов объяснил необходимость присутствия французских войск на Украине для Зеленского

Французский контингент нужен украинскому президенту Владимиру Зеленскому для репрессий и подавления протестных настроений на Украине, заявил 20 марта глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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