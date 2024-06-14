Семь проектов из ЯНАО получили президентские гранты в области культуры

Около пяти миллионов рублей получат семь ямальских учреждений культуры и некоммерческих организаций. Деньги удалось выиграть во втором за год грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
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