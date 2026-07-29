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Японское искусство Синрин-йоку, или Как правильно гулять в лесу

Японское искусство Синрин-йоку, или Как правильно гулять в лесу

Если вы хоть раз гуляли в лесу, то наверняка ощущали на себе его благотворное влияние. Запах листвы или хвои, чистый воздух, пение птиц и шум деревьев… Все это помогает хорошо расслабиться и восстановить жизненный ресурс.

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