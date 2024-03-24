Переделанные под запуск иностранных ракет самолёты: в подполье заявили о поражении ВС России двух Су-24 ВСУ

В Николаевском подполье заявили, что в результате удара российских войск по украинскому аэродрому Мартыновка были, предположительно, поражены два бомбардировщика Су-24, которые ВСУ накануне применяли при атаке на Севастополь.
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