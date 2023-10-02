Яркие архивные снимки 1989 года: перестройка и гласность, Юра Шатунов и новая попса, талоны на еду и миллионеры из подвала

Анатолий Собчак с дочерью Ксенией, 1989 год *** Самое большое и главное, что повлияло на массовую культуру и психологию толпы в 1989 году – это, конечно, невероятные до того времени кульбиты Михаила Горбачева.
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