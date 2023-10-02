Яркие архивные снимки 1989 года: перестройка и гласность, Юра Шатунов и новая попса, талоны на еду и миллионеры из подвала

Вадим Белецкий

Других чувств, кроме жгучей горечи, и ненависти к алкашу Ельцину, эти фотки не вызывают - какие все мы были наивными тогда, слепо поверив лжедерьмократам, типа Ельцина и демагога Собчака, что самого себя бы расстрелял сегодня!