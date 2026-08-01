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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гашек о недопуске России: «Из соображений безопасности»! Мерзкая ложь от ИИХФ – это превращается в полный фарс. Люди в организации – трусы»

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек высказался по поводу продления отстранения сборных России от международных турниров в 2027 году.

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