В Петербурге помощника военкома заподозрили в спекуляциях «мертвыми душами»

Супругов, работающих в военкомате в Санкт-Петербурге, задержали по подозрению в мошенничестве — хищении денег с помощью трудоустройства «мертвых душ» и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии