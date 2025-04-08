Российский производитель детской одежды Orby может уйти с рынка

Фирме принадлежат бренды «Орби» и «Орбита». Уже закрылись торговые точки в Уфе, Ярославле и Нижнем Новгороде Костромская компания Orby готовится подать заявления о банкротстве двух своих юридических лиц — «Орби» и «Орбита» — и уже начала закрывать офлайн-магазины, пишет газета «Коммерсантъ».