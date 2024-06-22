Wey 07: замена Li L9 от официалов?

Год назад во время первого знакомства Мотора с Li L9 наш текст кончался такими словами: «Планка задана очень высокая, и теперь я с любопытством жду встречи с китайским автомобилем, который сумеет поднять её ещё выше».
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