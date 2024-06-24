Призывник погиб на сборном пункте под Челябинском

В Челябинской области выясняют обстоятельства смерти призывника. Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшие выходные на сборном призывном пункте в поселке Южный, расположенном на территории Копейска.
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