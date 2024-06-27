Рогов заявил о фактическом контроле Киевом родственников сотрудников ЗАЭС

Родственники сотрудников Запорожской АЭС, если они проживают на контролируемой Киевом территории, фактически являются заложниками, заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов, 27 июня сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии