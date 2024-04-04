МИД КНР прокомментировал телефонный разговор Си Цзиньпина и Дж. Байдена

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в среду ответил на вопросы СМИ о состоявшемся во вторник телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джозефом Байденом.