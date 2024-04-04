Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

МИД КНР прокомментировал телефонный разговор Си Цзиньпина и Дж. Байдена

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в среду ответил на вопросы СМИ о состоявшемся во вторник телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джозефом Байденом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх