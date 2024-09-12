Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Как только появится расстрельная статья, хотя бы не период СВО, всё успокоится в один момент!😱👍👈🗡️Атака беспилотник...
  • Георгий Михалев
    Надо было пристрелить на месте, тогда бы был эффект, а так, через несколько дней отпустят да еще и извинятся.В Казани обнаглев...
  • Вовладар Даров
    Несомненно это заказная провокация пресекать, нужно сразу!!!!В Казани обнаглев...

Туман остановит лазер это миф. Стали известны подробности испытания боевого лазера

Туман остановит лазер это миф. Стали известны подробности испытания боевого лазера

2,1K прочтений 2 дня назад Когга речь заходит про лазерные системы вооружения многие диванные эксперты начинают в один голос кричать, что достаточно небольшого облачка или тумана, чтобы лазерный луч полностью потерял свою эффективность, но так ли это на самом деле ? Оказалось не так.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх