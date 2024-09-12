Туман остановит лазер это миф. Стали известны подробности испытания боевого лазера

2,1K прочтений 2 дня назад Когга речь заходит про лазерные системы вооружения многие диванные эксперты начинают в один голос кричать, что достаточно небольшого облачка или тумана, чтобы лазерный луч полностью потерял свою эффективность, но так ли это на самом деле ? Оказалось не так.