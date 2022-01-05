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Эктор Хименес-Браво сообщил о грядущем расставании: "Я буду много скучать"

Эктор Хименес-Браво сообщил о грядущем расставании: "Я буду много скучать"

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный шеф-повар, ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который много лет назад переехал в Украину из Колумбии, часто делится с поклонниками личными планами и публикует фото и видео.

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