Пленный ВСУ Машико назвал подготовку российских военных лучше украинских

Заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнопленный Василий Машико заявил, что российские военнослужащие подготовлены значительно лучше украинских.
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