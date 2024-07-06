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Царьград

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В Павлове осудили банкиршу за многомиллионное мошенничество

В Павлове осудили банкиршу за многомиллионное мошенничество

Женщина оформляла кредиты на граждан без их ведома. Экс-директору клиентского центра банка в Нижегородской области вынесен приговор по делу о мошенничестве.

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