Правительство не поддержало увеличение отпуска для пенсионеров

Правительство не поддержало увеличение на семь дней отпуска для работающих пенсионеров. Об этом 21 октября говорится в отзыве кабмина на законопроект фракции ЛДПР, который имеется в распоряжении «Известий».
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