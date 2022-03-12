Сольные соревнования мужчин-синхронистов могут войти в программу Европейской лиги плавания

Бюро Европейской лиги плавания (LEN) может включить сольные соревнования мужчин в синхронном плавании в программу 2022 года.

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