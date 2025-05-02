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Модный гороскоп: что из трендов весны — лета 2025 года примерить знакам зодиака

Модный гороскоп: что из трендов весны — лета 2025 года примерить знакам зодиака

Весенне-летний сезон 2025 года открывает простор для составления нарядов в самых разных стилях. Олимпийка с платьем или юбка поверх джинс? А может, сегодня по гороскопу монохромный образ в цветах сливочного масла? Про главные тренды весенне-летнего сезона эксклюзивно Пятому каналу рассказала модный блогер и автор страницы «Дамочка на стиле» Елена Лыжникова.

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