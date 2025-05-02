Весенне-летний сезон 2025 года открывает простор для составления нарядов в самых разных стилях. Олимпийка с платьем или юбка поверх джинс? А может, сегодня по гороскопу монохромный образ в цветах сливочного масла? Про главные тренды весенне-летнего сезона эксклюзивно Пятому каналу рассказала модный блогер и автор страницы «Дамочка на стиле» Елена Лыжникова.