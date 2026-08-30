По закону Киев может призывать женщин в армию, но не принудительно — юрист

Призыв женщин на Украине на военную службу не противоречит международному праву и обязательствам Киева, но действующие законы не позволяют принудительную мобилизацию женщин, заявила адвокат общемирового права Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Елизавета Меткина 30 августа, сообщает РИА Новости.