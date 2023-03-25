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Властям Углегорска «подарили» щенков, напомнив об обещании построить собачий приют

Властям Углегорска «подарили» щенков, напомнив об обещании построить собачий приют

В одном из кабинетов администрации Углегорска 24 марта внезапно оказалось 12 щенков. Четвероногих нарушителей спокойствия в здание посреди дня пронесла женщина, которая таким образом хотела намекнуть городским властям на проблемы с собачьим приютом.

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